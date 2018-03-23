Интерес к покупке "Милана" приписывают еще одному российскому бизнесмену

Теги монакомилан

Интерес к покупке "Милана" приписывают еще одному российскому бизнесмену

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев может продать клуб и купить "Милан", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, может рассмотреть вариант с покупкой "Милана", если его нынешний владелец Ли Юнхун решит выставить клуб на продажу.

Напомним, что у Ли Юнхуна есть сложности с выплатой долгов клуба, появившихся после покупки "Милана" у Сильвио Берлускони.

Ранее сообщалось, что "Милан" хочет купить Алишер Усманов, но затем эта информация была опровергнута.

Не пропустите: Пресс-служба Усманова: "Предложений купить "Милан" не поступало". | http://soccernews.ru

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