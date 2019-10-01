Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"

От очной встречи двух проблемных команд ожидали развеселого футбола, однако первый тайм откровенно разочаровал. То ли ливень над "Олд Траффорд" так повлияла на игроков, то тренеры перемудрили с тактикой, но моменты до перерыва можно сосчитать на пальцах одной руки. Чтобы лучше понять картину матча, достаточно взглянуть на статистику ударов – дебютный произошел аж на 29-й минуте после прохода Перейры с фланга к линии штрафной. Впрочем, выстрел Андреаса был не таким уж и сложным для Лено, хотя это все равно лучше, чем выстрел Пепе с правого края штрафной в небо через минуту. После этого момента "красные дьяволы" практически не подходили к воротам соперника (но владели мячом), но и "канониры" не спешили обострять ситуацию на футбольном поле. Первый удар в створ они провели на 36-й минуте усилиями Пепе, который принял подачу от Обамеянга и слабо пробил низом метров с 14-ти. Всю красоту команды оставили на последние две минуты. Сначала МЮ провел две классные позиционные атаки без ударов, а затем "Арсенал" вышел в "контру" 2 в 2 с выстрелом Сака с левого края штрафной и добиванием Луиса с близкой дистанции – в обоих случаях спас Де Хеа. После этого уже хозяева вылетели в контратаку, которую правым флангом разогнал Джеймс, завершив ее прострелом на дальнюю штангу. Небольшой рикошет не дал замкнуть передачу, но ее перехватил Рэшфорд, который выкатил пас в зону перед штрафной на Мактоминея. Скотт же неожиданно ударил точно в левую девятку – 1:0! Лено даже не пошевелился, а арбитр Кевин Френд сразу отправил футболистов отдыхать.

После перерыва игра особо не менялась. "Манчестер Юнайтед" продолжал больше работать с мячом, но ничего интереснее ряда кроссов без завершения подопечным Сульшера создать не удавалось. "Арсенал" также не впечатлял, но его действия стали более конкретными: на 52-й минуте Торрейра ударом с нескольких метров замыкал прострел с правого фланга – получилось слишком неточно. Этот момент был связан с некоторым недоразумением в игре защитников МЮ, но урока они не усвоили. "Арсенал" же не стал долго ждать, на 58-й минуте наказав соперника за очередной привоз. Все началось с Туанзебе, который выкатил передачу в центр прямо в ноги Сака. Тот сразу же запустил мяч в свободную зону перед штрафной на Обамеянга, а габонець, вырвавшись один на один с Де Хеа, уверенно переиграл его – 1:1! Правда, арбитры сначала просвистели офсайд, но VAR спас справедливость. На 60-й же "канониры" могли провести и второй гол, однако выстрел Сака из центра штрафной после кросса с правого фланга рикошетом от Линделёфа пролетел над перекладиной.

Казалось, что сейчас "Арсенал" прижмет соперника к его воротам, но вместо этого инициативу перехватил МЮ. Уже на 64-й минуте Погба мог вывести хозяев вперед прекрасным ударом метров с 25-ти, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от дальней штанги. На 70-й близким к дублю был Мактоминей, которому удалось замкнуть подачу с углового – над перекладиной! На 74-й второй шедевр в матче мог произойти после шикарного выстрела Магуайра со средней дистанции точно в правую девятку, однако Арсенал спас сногсшибательный прыжок Лено. Не отставал и Джеймс, на 78-й прорвался по левому флангу на край штрафной и пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны ворот. "Канониры" ничем, кроме фолов, не отвечали. В последние 10 минут "Арсеналу" удалось оседлать давление "Манчестер Юнайтед", у которого начала подать точность передач и количество выигранных единоборств. "Арсенал" стал выходить в контратаки, провел ряд угловых, но первый более-менее интересный момент создать удалось только перед завершением основного времени – это Себальос очень неточно пробил с линии штрафной. За свою пассивность гости могли быть наказаны на 90-й минуте, когда Кевин Френд назначил штрафной в метрах 20-ти от ворот Лено. Рэшфорд нанес прямой удар в правый угол, но голкипер парировал! "Арсенал" ответил слабым выстрелом Виллока, который легко поймал Де Хеа, а в МЮ за несколько минут таким же образом запорол момент Гринвуд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Таким образом, "Арсенал" набрал 12 очков и поднялся на четвертое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед", имея 9 зачетных баллов в активе, находится на десятой строчке в турнирной таблице.

Что же происходило на поле?

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" на старте текущего сезона пропустили столько глупых голов и допустили столько необязательных потерь очков, что на их очную встречу ожидала вся Европа. В соцсетях за этим поединком даже закрепился неофициальный статус "клоунского дерби". Болельщики прогнозировали, что "красные дьяволы" и "канониры" из-за своих проблем с организацией игры устроят феерический матч со сверхвысокой результативностью и кучей моментов. Впрочем, получилось наоборот. Команды хорошо подготовились друг к другу, а перед самым поединком еще полил затяжной ливень. Как следствие, почти весь первый тайм можно выкинуть на помойку, ведь ничего интересного в первые 43 минуты на поле не произошло. В тактическом плане это было хорошее противостояние. "Манчестер Юнайтед" подготовился, сформировав в центре явное большинство и строя через него свой билд-ап – как правило, это были длинные переводы в последнюю треть поля. В обороне же команда удерживала компактность, изолируя от полузащиты "Арсенала" скоростного Обамеянга. Статистика опорников говорит о хорошей эффективности такого подхода – у Мактоминея и Погба на двух 7 отборов, 18 выигранных единоборств, 14 возвратов мяча и 3 ключевые передачи и 8 точных длинных пасов (с 13-ти). Обамеянг оставался незаметным!

При этом у "манкунианцев" классно работали фланги. И Перрейра, и Джеймс действовали смело (3 обыгрыша, 5 ударов), создав наиболее опасные моменты "красных дьяволов" – на 29-й минуте Андрес на дриблинге прошел около 50 метров и пробил с линии штрафной в створ, а на 45-й Даниель разогнал голевую контратаку. За ними регулярно не успевали. "Арсенал" до перерыва садился очень низко. Особое внимание Унаи Эмери уделял контролю над центром поля – "канониры" достигали его через персональные ориентирования по ключевым игрокам билд-апа МЮ, не брезгуя при этом мелким фолом. Также лондонцы правильно оценили уязвимость соперника на флангах обороны. "Арсенал" старался держать своих вингеров как можно шире, используя пространство у бровки. Именно вингеры стали лучшими футболистами в составе гостей: Сака разгромил всех слева, выполнив 5 отборов, отдав 2 передачи под удар и дважды обыгрывая соперника на дриблинге (из четырех попыток) – собственно, в первом тайме забить мог именно он. Янг, противодействуя ему, сделал аж 3 отбора, но только один прошел в обороне. На противоположном же фланге Туанзебе делал очень много помарок, проиграл почти все единоборства и не помогал атаке, а во втором тайме растерялся под давлением, отдав предголевой пас на Сака.

Впрочем, игра "Арсенала" с персональными ориентированиями и широкими позициями на флангах открывала возможности и нападающим МЮ, которые на задней линии соперника оставались, как минимум, не в меньшинстве. Неудивительно, что наиболее опасные моменты матча произошли именно после контратак. При позиционной работе команд в первом тайме было заметно, что хозяева чуть больше нервничают – 3 желтые карточки от довольно нерешительного арбитра Кевина Френда ярко это демонстрировали. Тактические эксперты из группы Footy Analytics по ходу поединка сделали вывод, что "Арсенал" после перерыва станет прессинговать значительно выше. Так и произошло. Вскоре после перерыва на поле появился Себальос, который умело работает под давлением и хорошо видит поле, но еще до этого события "Арсенал" стал большими силами накрывать соперника на его половине поля – команда Сульшера моментально поплыла. Пока Уле-Гуннар решал, что делать, лондонцы реализовали свое преимущество на фланге, зажав там соперника и заставив Туанзебе ошибиться. У него было два варианта для передачи – оба мог накрыть Обамеянг. При попытке избежать его перехвата Аксель перегнул с траекторией паса, а Линделёф не дотянулся до мяча. Сака подхватил его и вывел Обамеянга один на один.

"Манкунианцам" удалось успокоить игру, а затем и перехватить инициативу – не в последнюю очередь благодаря далеко не лучшему выхода Себальйоса, который включился ближе к завершению поединка. "Красные дьяволы" создали ряд моментов и были близки ко второму голу, но в целом реальное давление хозяев оказался недолгим – гости оседлали его уже со второй половины 70-х минут. Выходы Фреда и Гринвуда МЮ отнюдь не усилили. "Канонирам", конечно же, пришлось немного потерпеть, но они так и не дали войти в свою штрафную, заставив "Манчестер Юнайтед" сбиваться на удары с дистанции, с острых углов или после стандартов. Именно поэтому суммарный xG МЮ ниже, чем у "Арсенала". Подводя итоги, можно сказать, что матч оказался скучным для обычного болельщика, но очень демонстративным и интересным для аналитиков. Обе команды продемонстрировали интересные тактические заготовки, фактически "контрируя" (от слова контратака!) друг друга – и здесь можно как хвалить оборонительные действия, так и критиковать действия в позиционном наступлении. Именно из-за этого, кстати, МЮ и Арсенал так часто теряют очки. Матч продемонстрировал и справедливость положения в таблице. "Арсенал" выше, ведь его тренер быстрее реагирует на события на поле – Сульшер откровенно проигрывает в этом компоненте большинства коучей АПЛ. Замены при этом не сработали ни у одной из сторон, ярко продемонстрировав шаткость положения обеих команд в чемпионате. Именно поэтому расстояние между "дьяволами" и "канонирами" в очковом эквиваленте не очень велика. В целом же, можно констатировать справедливую ничью между двумя проблемными, но не безнадежными коллективами.