"Интересного мало": Черчесов высказался о жеребьёвке Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии в преддверии жеребьёвки группового этапа Евро-2020.
"Необычная жеребьёвка точно, а интересного мало. Ждёшь последнего соперника. У меня впервые такое в практике", - сказал Черчесов.
Напомним, что сборная России точно сыграет на Чемпионате Европы с Бельгией и Данией, третьего соперника определит жребий - Уэльс или Финляндия.
Мероприятие состоится сегодня в Бухаресте. Начало - в 20:00 по московскому времени.
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