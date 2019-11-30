"Интересного мало": Черчесов высказался о жеребьёвке Евро-2020

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"Интересного мало": Черчесов высказался о жеребьёвке Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии в преддверии жеребьёвки группового этапа Евро-2020.

"Необычная жеребьёвка точно, а интересного мало. Ждёшь последнего соперника. У меня впервые такое в практике", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России точно сыграет на Чемпионате Европы с Бельгией и Данией, третьего соперника определит жребий - Уэльс или Финляндия.

Мероприятие состоится сегодня в Бухаресте. Начало - в 20:00 по московскому времени.

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Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

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