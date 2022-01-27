"Интернасьонал" опубликовал заявление о будущем Юри Алберто, которым интересуется "Зенит"
Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто всё ближе к переходу в питерский "Зенит".
Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 20-летний футболист получил разрешение отправиться на переговоры с потенциальным покупателем.
При этом "Интернасьонал" уточнил, что бразильский нападающий останется в команде до лета.
Главным претендентом на Алберто считается "Зенит", который хочет купить его за 16-17 миллионов евро.
Не пропустите: Стало известно, когда Юри Алберто пройдет медобследование в "Зените". | http://soccernews.ru
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