"Интернасьонал" опубликовал заявление о будущем Юри Алберто, которым интересуется "Зенит"

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"Интернасьонал" опубликовал заявление о будущем Юри Алберто, которым интересуется "Зенит"

Фото инстаграм Юри Алберто

Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто всё ближе к переходу в питерский "Зенит".

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 20-летний футболист получил разрешение отправиться на переговоры с потенциальным покупателем.

При этом "Интернасьонал" уточнил, что бразильский нападающий останется в команде до лета.

Главным претендентом на Алберто считается "Зенит", который хочет купить его за 16-17 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, когда Юри Алберто пройдет медобследование в "Зените". | http://soccernews.ru
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