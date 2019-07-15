"Интернасьонал" отказал "Спартаку" в трансфере бразильского хавбека

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"Интернасьонал" отказал "Спартаку" в трансфере бразильского хавбека

Московский "Спартак" не договорится по трансферу полузащитника "Интернасьоналя" Родриго Доурадо, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" сделали предложение по трансферу игрока, но оно было отклонено. 

Ранее сообщалось, что купить Доурадо хотел ЦСКА, но армейцы не делали предложение по бразильцу.

25-летний Доурадо является воспитанником "Интернасьонала". Он выступает за клуб с 2012 года и провел за него 133 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Сыграл 1 матч за олимпийскую сборную Бразилии. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2020 года.

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