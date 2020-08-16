"Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса



"Интернасьонал" продолжает переговоры с московским ЦСКА по трансферу защитника Бруно Фукса.

"Да, мы ведем переговоры с русскими", - сказал один из руководителей клуба в интервью Gauchazh.

Ожидается, что трансфер состоится в ближайшие дни. Российский клуб заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. Фукс уже договорился о контракте с ЦСКА до лета 2025 года.

По некоторым данным, игроком также интересуются "Арсенал", "Аякс" и "Монако".

21-летний Фукс является воспитанником "Интернасьонала". Всего он провел за клуб 17 матчей.

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