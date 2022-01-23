"Интернасьонал" удовлетворен предложением "Зенита" по Юри Алберто

Фото: инстаграм Алберто\Автор неизвестен

Предложение, которое петербургский "Зенит" сделал "Интернасьоналу" о трансфере нападающего Юри Альберто удовлетворило руководство бразильского клуба, сообщает издание Globo Esporte.

По информации источника, российский клуб предложил за форварда 20 миллионов евро.

Отмечается, бразильская сторона хочет оставить у себя 10% прав на 20-летнего футболиста. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с Алберто о контракте на 5 лет.

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