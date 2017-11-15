"Интеру" интересен бывший форвард "Барселоны"

Теги интер миланэвертонсандро рамирес

"Интеру" интересен бывший форвард "Барселоны"Миланский "Интер" интересуется форвардом английского "Эвертона" Сандро Рамиресом, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают возможность приобретения воспитанника каталонской "Барселоны" уже в зимнее трансферное окно. Трансфер 22-летнего нападающего будет стоить итальянскому гранду предположительно 5 миллионов евро.

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