"Интеру" интересен бывший форвард "Барселоны"

Миланский "Интер" интересуется форвардом английского "Эвертона" Сандро Рамиресом, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают возможность приобретения воспитанника каталонской "Барселоны" уже в зимнее трансферное окно. Трансфер 22-летнего нападающего будет стоить итальянскому гранду предположительно 5 миллионов евро.

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