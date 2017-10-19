"Интеру" нужен юный талант "Манчестер Сити"

"Интер" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Сити" Браиму Диасу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала".

18-летний Диас выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года, провел за клуб 9 матчей и забил 5 голов.

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