"Интеру" нужны два лидера сборной Хорватии

"Интер" намерен усилить центр поля двумя хорватскими футболистами.

Как сообщает ESPN, "нерадзурри" попытается заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича и Ивана Ракитича из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб не планирует продлевать соглашение с 31-летним игроком.

В этом сезоне Ракитич провел 42 игры, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами.

На счету Модрича четыре забитых мяча и семь результативных передач в 39 матчах.

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