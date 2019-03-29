"Интеру" нужны два лидера сборной Хорватии

Теги интер миланлука модричиван ракитичтрансферы

"Интеру" нужны два лидера сборной Хорватии

"Интер" намерен усилить центр поля двумя хорватскими футболистами.

Как сообщает ESPN, "нерадзурри" попытается заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича и Ивана Ракитича из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб не планирует продлевать соглашение с 31-летним игроком.

В этом сезоне Ракитич провел 42 игры, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами.

На счету Модрича четыре забитых мяча и семь результативных передач в 39 матчах.

Читайте также: "Интер" нацелился на форварда "Барселоны" Малкома. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Хоффенхайм" разгромил "Байер"

"Хоффенхайм" разгромил "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов