"Интеру" нужны два лидера сборной Хорватии
"Интер" намерен усилить центр поля двумя хорватскими футболистами.
Как сообщает ESPN, "нерадзурри" попытается заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича и Ивана Ракитича из "Барселоны".
Ранее сообщалось, что каталонский клуб не планирует продлевать соглашение с 31-летним игроком.
В этом сезоне Ракитич провел 42 игры, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами.
На счету Модрича четыре забитых мяча и семь результативных передач в 39 матчах.
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|Команда
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|Интер Милан
|28
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|4
|Милан
|28
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|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
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|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11