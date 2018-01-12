"Интеру" понадобился хавбек "Локомотива"

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"Интеру" понадобился хавбек "Локомотива"

"Интер" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Локомотива" Мануэлу Фернандешу, сообщает Maisfutebol.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам игрок готов перебраться в Милан, но "Локо" надеется удержать его в составе до лета.

В этом сезоне 31-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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