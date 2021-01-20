"Интеру" предложили взять в аренду Ориги

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"Интеру" предложили взять в аренду ОригиМиланский "Интер" может заполучить нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. Итальянцам было сделано предложение об аренде футболиста, сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Николо Скира.

Трансфер может пройти уже в январе.

25-летний бельгиец выступает за "Ливерпуль" с июля 2014 года. За это время он уже побывал в арендах в "Лилле" и "Вольфсбурге". 

В сезоне 2020/2021 Ориги выходил на поле в составе "мерсисайдцев" в 10 матчах (4 в АПЛ, 3 в английских кубках и 3 в Лиге Чемпионов). На его счету один гол и одна результативная передача.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 млн. евро.

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