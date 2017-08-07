"Interwetten" сделала перерасчет самых дорогих трансферов в истории "Реала": Зидан оказался первым, Роналду - только четвертым

Теги реал мадридзинедин зиданлуиш фигуроналдокриштиану роналду

"Interwetten" сделала перерасчет самых дорогих трансферов в истории "Реала": Зидан оказался первым, Роналду - только четвертымКомпания "Interwetten" составила рейтинг самых дорогих трансферов в истории мадридского "Реала", пересчитав их стоимость на сегодняшний день.

Так, самым дорогим приобретением в истории королевского клуба названа покупка в 2001 году у туринского "ЮвентусаЗинедина Зидана за 73,5 миллионов евро, которые по нынешним расценкам материализовались в 314,78 миллионов евро.

Далее в списке расположились: Луиш Фигу - из каталонской "Барселоны" в 2000 году за 60 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 251,26 миллионов евро), Роналдо - из миланского "Интера" в 2002 году за 45 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 225,15 миллионов евро) и Криштиану Роналду - из английского "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 201,83 миллионов евро).

Напомним, "Реал" может вернуть Лукаса Силву. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов