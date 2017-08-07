"Interwetten" сделала перерасчет самых дорогих трансферов в истории "Реала": Зидан оказался первым, Роналду - только четвертым

Компания "Interwetten" составила рейтинг самых дорогих трансферов в истории мадридского "Реала", пересчитав их стоимость на сегодняшний день.

Так, самым дорогим приобретением в истории королевского клуба названа покупка в 2001 году у туринского "Ювентуса" Зинедина Зидана за 73,5 миллионов евро, которые по нынешним расценкам материализовались в 314,78 миллионов евро.

Далее в списке расположились: Луиш Фигу - из каталонской "Барселоны" в 2000 году за 60 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 251,26 миллионов евро), Роналдо - из миланского "Интера" в 2002 году за 45 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 225,15 миллионов евро) и Криштиану Роналду - из английского "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллионов евро (эквивалент на сегодня - 201,83 миллионов евро).

Напомним, "Реал" может вернуть Лукаса Силву. | soccernews.ru