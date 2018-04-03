Интрига убита: "Реал" уничтожил "Ювентус" в Турине

Программа 1/4 финала Лиги Чемпионов открывалась двумя классными противостояниями, в одном из которых встретились два финалиста предыдущего розыгрыша "Ювентус" и мадридский "Реал". Дуэль этих двух команд уже давным-давно стал настоящей классикой в европейском футболе. Испанский и итальянский клуб достаточно часто выясняют отношения и всегда в самом статусном турнире Европы, при этом имея практически полный паритет по количеству побед и абсолютно равное количество забитых мячей.

На пути к четвертьфиналу, что "Юве", что "Реал" прошли очень сильные команды. "Старая синьора" в сумасшедшем драматическом двухматчевом противостоянии 1/8 финала выбила "Тоттенхэм", который, кстати, обыгрывал королевский клуб на групповом этапе и в итоге возглавил квартет. "Сливочные" же в прошлом раунде дважды взяли верх над одним из фаворитов турнира французским ПСЖ. Что касается стартовых составов, то с первой одиннадцаткой испанцев все было понятно с самого начала – Зинедин Зидан обошелся без сюрпризов, выставив всех сильнейших. У туринцев имелись определенные проблемы с дисквалифицированными и травмированными игроками, поэтому в отсутствии Пьянича в центр поля был отправлен Бентанкур, а на позиции Манджукича вышел номинальный защитник Алекс Сандро, в свою очередь, место которого занял Асамоа.

Матч начался очень весело и неожиданно. Уже на третьей минуте гости открыли счет: Иско выдал филигранный пас в центр штрафной, откуда никем неприкрытый Роналду в одно касание расстрелял дальний угол ворот Буффона. Очевидно, быстрый гол разрушил все планы "Ювентуса" на игру. Трибуны тут же стали гнать своих любимцев вперед и тем ничего не оставалось, кроме как следовать велению болельщиков. Хозяева раз за разом добирались до штрафной площади соперника, но опытная защита "Реала" действовала хладнокровно и в заключительной фазе атаки оппонента непременно нивелировала остроту.

По-настоящему первый опасный момент у ворот "галактикос" возник на экваторе первого тайма: Игуаин уже наверняка замыкал классную подачу Дибалы со стандарта, но каким-то невероятным образом Навас умудрился парировать мяч. Подопечные Зидана грамотно играли по счету, пытаясь подловить "старую синьору" на ошибке. А тем временем ситуация на поле все больше накалялась со стороны туринцев: Игуаин много распылялся на ненужные разговоры с арбитром, Дибала по-актерски плохо старался выпросить пенальти, а Кьеллини в стиле Жерара Пике отчаянно бегал на помощь в атаку, но на перерыв команды ушли с минимальным перевесом "Реала".

На второй тайм "сливочные" вышли еще более уверенными. Снова в самом дебюте едва не забил Роналду, но в этот раз португалец немного не попал в цель. "Ювентус" имел бы возможность вернуться в игру, если бы не транжирил перспективные штрафные Дибала. А на 64-й минуте с победителем пары все стало понятно: следствием ужасного привоза Кьеллини стал фантастический по красоте гол Роналду, который ударом "ножницами" в прыжке послал мяч точно в "девятку". Спустя две минуты окончательно туринцев добил все тот же Дибала, схлопотав красную карточку.

В оставшееся время "сливочные" стараниями Марсело забили всего один, хотя могли гораздо больше, но и этого вполне достаточно, чтобы уже отпраздновать выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Ведь ответный поединок на "Сантьяго Бернабеу" является, по сути, выставочным.

"Ювентус" – "Реал" Мадрид – 0:3

Голы: Роналду, 3 – 0:1, Роналду, 64 – 0:2, Марсело, 72 – 0:3

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69), Хедира (Куадрадо, 75), Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди, 69), Алекс Сандро, Дибала, Игуаин

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82), Иско (Асенсио, 75), Роналду, Бензема (Васкес, 59)

Удаление: Дибала (66)

Богдан Архипенко

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