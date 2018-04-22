Интрига возвращается: "Локомотив" не смог обыграть "Уфу"

Московский "Локомотив" перед встречей с "Уфой" имел не самую приятную серия из двух матчей без побед. Более, того "железнодорожники" в этих поединках так и не смогли распечатать ворота соперника. Перед довольно сложными играми в концовке сезона подопечным Семина было необходимо создать себе необходимый для спокойного чемпионства задел. Уфимцы же уже давно обеспечили себе сохранение прописки в Премьер-Лиге, и на данный момент подопечные Семака ведут борьбу за 6-ю строчку.

Матч команды начали на равных: "горожане" не стали прижиматься к своим воротам, убегая в атаку при первой же удобной возможности. Долгое время соперники не создавали остроты у ворот друг друга, хотя и действовали они на приличных скоростях. Первым опасным моментом с натяжкой можно было назвать выстрел Фернандеша со штрафного, который пришелся над перекладиной.

В середине тайма Мануэл еще раз неплохо приложился к мячу, вынудив Беленова прыгать в дальний верхний угол. Преимущество "Локомотива" обозначилось настырностью команды Семина, которая практически зажала уфимцев в чужой штрафной. В концовке тайма гости переместили игру ближе к центру поля, у "железнодорожников" же совсем уж не ладились атакующие действия. Первый тайм получился не самым богатым на события и завершился безголевой ничьей.

Вторую половину "Уфа" также начала довольно уверенно, ничего не позволяя "Локомотиву" у своих ворот. Семину нужно было что-то менять, и он выпустил на поле форварда Эдера, заменив Антона Миранчука. Португальский нападающий буквально первым же касанием мог открыть счет в матче, опасно пробив головой со стандарта.

"Железнодорожники" полностью прибрали инициативу к своим рукам, однако "Уфа", порой, огрызалась, не пытаясь сыграть исключительно на ничью. За 20 минут до конца основного времени могли "горожане" удивить "Локомотив" и вернуть интригу чемпионской гонке, однако хлесткий выстрел Игбоуна с 12-ти метров парировал Гильерме.

Никак не могли хозяева взломать крепкую оборону подопечных Семака: уфимцы перекрывали им кислород по всем направлениям. Временами "горожане" играли откровенно на отбой, но, по большому счету, серьезных проблем "Локомотив" им не доставлял. Так и не сумели "железнодорожники" вырвать победу в этом непростом поединке, что в будущем может серьезно ударить по их чемпионским амбициям.

"Локомотив" – "Уфа" – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Денисов Виталий, 89), Пейчинович, Рыбус, Денисов Игорь, Тарасов (Коломейцев, 46), Миранчук Антон (Эдер, 58), Фернандеш, Миранчук Алексей, Фарфан.

"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Карп, Салатич, Сухов (Тумасян, 95), Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Игбоун, Сысуев (Кротов, 82).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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