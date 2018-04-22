Интрига жива! На последней минуте "Наполи" вырывает победу над "Ювентусом"
Программа 34-го тура итальянской Серии А завершалась центральным событием не только уик-энда, но и всего сезона, в рамках которого в Турине сошлись две лучшие коллектива Апеннин на данный момент - "Ювентус" принимал "Наполи". Дело в том, что перед очной схваткой расстояние между командами в турнирной таблице составляло четыре очка, а это означало, что в случае победы неаполитанского клуба, интрига в борьбе за Скудетто воскрешалась. Победа "старой синьоры" или даже ничья – де-факто окончательно ставила точку в этой всей истории.Что касается стартовых составов, то Маурицио Сарри традиционно не стал ничего выдумывать и выставил уже привычную одиннадцатку, в то время как его коллега Массимилиано Аллегри не обошелся без сюрпризов. Неожиданно в запасе остались фланговый защитник Алекс Сандро и форвард Марио Маджукич, вместо которых вышли Квадво Асамоа и Пауло Дибала. Также не совсем очевидно выглядел выбор Бенедикта Хеведеса на позицию правого оборонца, а не того же Стефана Лихтштайнера.Поединок прогнозируемо начался очень напряженно. Гости с первых же минут взялись созидать и уже в дебюте первого тайма провели неплохую атаку, когда Лоренцо Инсинье старался замкнуть фланговую передачу от Марека Хамшика. Какую-то серьезную угрозу воротам Буффону неаполитанскому хавбеку создать не удалось, но вот нечаянно травмировать Кьеллини у него получилось. Опытный оборонец "Ювентуса" еще какое-то время похромал, но продолжить встречу так и не смог, уступив место на поле Лихтштайнеру.Ближе к середине первого тайма обе команды раскочегарились и стали обмениваться по-настоящему острыми выпадами. На 18-й минуте возник классный двойной момент у владений Рейны, но удар со стандарта от Пьянича пришелся в штангу, а после выстрела Игуаина свою команду спас Аллан, буквально вынеся снаряд с ленточки ворот. В концовке первой половины встречи, что туринцы, что неаполитанцы стали больше осторожничать: "Юве" окопался на своей половине, ну а "Наполи" без авантюризма катал мяч в основном поперек поля.Во втором тайме команды продолжили играть в прагматичный защитный футбол, что очень не нравилось болельщикам, причем с обоих лагерей. В большей степени это касается подопечных Аллегри, которые специально отдали мяч сопернику, думая лишь о том, кабы не пропустить. "Партенопейцы" на протяжении всей второй 45-ти минутки безрезультативно бились о защиту "старой синьоры", как головой о стену. Как выяснилось на последней минуте основного времени – все эстарания были не напрасны. Футбольная удача улыбнулась гостям на стандарте: после подачи с углового Кулибали сильнейшим ударом головой расстрелял беспомощного Буффона.
"Наполи" побеждает "Ювентус" в Турине и таким образом возвращает интригу в чемпионскую гонку, сокращая отставание к лидеру всего к одному пункту.
"Ювентус" – "Наполи" – 0:1
Голы: Кулибали, 90
"Ювентус": Буффон, Хеведес, Бенатиа, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Дибала (Куадрадо, 46), Игуаин
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи, Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Хамшик (Зьелински, 67), Кальехон, Инсинье, Мертенс (Милик, 61)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Болонья
|34
|39
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|34
|17