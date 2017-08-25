Интриги не вышло: ПСЖ легко обыгрывает "Сент-Этьен"

Насыщенный футбольный европейский уик-энд стартовал в пятницу вечером, где в рамках четвертого тура чемпионата Франции выясняли отношения столичный ПСЖ и "Сент-Этьен". Несмотря на то, что в поединке был очевидный фаворит, встречу смело можно было назвать центральной в туре, ведь встречались команды, идущие без потерь. "Зеленые" под опекой нового наставника Оскара Гарсии великолепно стартовали, по очереди переиграв "Ниццу", "Кан" и "Амьен". Что примечательно, ни в одной из игр команда не пропустила. ПСЖ прогнозируемо уже с самого начала с легкостью стал разбивать своих оппонентов, а крайним пострадавшим от рук парижан стала "Тулуза", вынимавшая мяч из сетки собственных ворот шесть раз.

Унаи Эмери немного неожиданно решил применить ротацию. Так, на скамейке запасных оказались опытные бразильские защитники Тьяго Силва и Дани Алвес, вместо которых вышли Маркиньос и Тома Менье. Ну а дисквалифицированного Марко Верратти в центре поля заменил больше нацеленный на атаку Хавьер Пасторе. Главнокомандующий гостей по сравнению с прошлым матчем в стартовом протоколе сделал всего одно изменение – место Ассана Эль-Хаджи в расстановке занял Хабиб Маига.

Команды очень спокойно начали поединок. Никто не торопил события, парижане взяли мяч под свой контроль, но первый удар нанесли футболисты "Сент-Этьена", правда, никакой опасности это в себе не таило. В целом, очень грамотно оборонялись гости и вполне могли на что-то рассчитывать, но ближе к экватору первого тайма "Пари Сен-Жермен" открыл счет. Эдинсон Кавани картинно рухнул на газон после легкого контакта с защитником "зеленых" в пределах штрафной площади – арбитр свистнул, а уругваец без проблем реализовал одиннадцатиметровый.

Спустя пять минут после пропущенного гола подопечные Гарсии обязаны были восстанавливать паритет, но Жонатан Бамба выйдя один на один с Ареоля не смог переиграть кипера "красно-синих". Еще несколько неплохих моментов не смогли использовать гости к перерыву, поэтому вторая 45-ти минутка началась с минимального перевеса хозяев в счете. Также спокойно, как и первая половина матча, началась вторая, но с гораздо более быстрым голом. Уже на 52-й минуте ПСЖ сделали весомую заявку на победу - Тьягу Мотта расстрелял ворота Руффье после точной передачи от Маркиньоса.

Счет 2:0 полностью раскрепостил парижский гранд, футболисты играли в свое удовольствие. Самым заметным на поле был Неймар. Бразильский нападающий, конечно, частенько пижонил, но это все простительно, учитывая целостную картину игры. А на последней минуте встречи окончательную точку поставил Эдинсон Кавани, замкнув прострельную передачу от Менье.

Таким образом, ПСЖ наносит первое поражение "Сент-Этьену " в текущем сезоне и с максимальным количеством набранных очков продолжает лидировать в Лиге 1.

ПСЖ – "Сент-Этьен" – 3:0

Голы: Кавани, 20 (с пенальти) – 1:0, Т. Мотта, 52 – 2:0, Кавани, 90 – 3:0

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 80), Т. Мотта, Рабьо, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Ди Мария (Дракслер, 84), Неймар, Кавани

"Сент-Этьен": Руффье, Теофиль-Катрин, Г. Силва (Лакруа, 72), Маига (Пажо, 66), Янко, Перрен, Пьер-Габриэль, Дабо, Бамба, Сельнес, Амума (Таннане, 78)

Богдан Архипенко

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