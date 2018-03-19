Интриги нет: Роналду в огне, но "Реалу" до "Барселоны" 15 очков (ФОТО)

Несмотря на отличную форму своего лидера Криштиану Роналду, "Реал" практически не имеет шансов на чемпионство в Примере.

Португалец штампует голы и уже вернулся в гонку бомбардиров, только вот его команде до "Барселоны" по-прежнему 15 очков.

Более того, выше "Реала" по таблице идут и их соседи из "Атлетико". "Матрасники" в последнем туре уступили "Вильярреалу", но всё ещё опережают "сливочных" на 4 очка.

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