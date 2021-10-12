Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда

Теги барселонаэрлинг холанд

Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой ХоландаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает проявлять интерес к норвежскому форварду "Боруссии" Дортмунд Эрлингу Холанду, даже при том, что клуб испытвает серьезные финансовые трудности.

Как сообщает издание Sport, руководство сине-гранатовых горят желанием подписать молодого нападающего летом.

По информации источника, в текущем году президент каталонского клуба Жоан Лапорта проводил встречу с отцом и агентом норвежца.

Отмечается, что у "блауграны" имеются предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые проявили готовность помочь клубу в подписании Холанда.

Однако, серьезным препятствием для "Барселоны" могут остаться высокие запросы норвежского бомбардира по заработной плате.

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