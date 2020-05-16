Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"
Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси смог бы заиграть в составе его команды.
"Месси идеально бы вписался в "Атлетик". Если бы он был баском, мы были бы очень рады видеть его в команде. По тому, как я вижу футбол, Месси лучший игрок в истории", - приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.
До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
Напомним, что за "Атлетик" выступают только футболисты с баскскими корнями или те, кто родились в Стране Басков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14