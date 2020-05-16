Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"

3 Теги атлетик бильбаобарселоналионель мессииньяки уильямс

Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси смог бы заиграть в составе его команды.

"Месси идеально бы вписался в "Атлетик". Если бы он был баском, мы были бы очень рады видеть его в команде. По тому, как я вижу футбол, Месси лучший игрок в истории", - приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Напомним, что за "Атлетик" выступают только футболисты с баскскими корнями или те, кто родились в Стране Басков.

Не пропустите: Месси снялся в клипе пуэрториканского рэпера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео даже не может раздевалку успокоить .. О чём вы ...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На самом деле нет.

Ответить
lesnovsky

Да...

Ответить

главное

"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов