Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси смог бы заиграть в составе его команды.

"Месси идеально бы вписался в "Атлетик". Если бы он был баском, мы были бы очень рады видеть его в команде. По тому, как я вижу футбол, Месси лучший игрок в истории", - приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Напомним, что за "Атлетик" выступают только футболисты с баскскими корнями или те, кто родились в Стране Басков.

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