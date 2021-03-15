Иньяки Уильямс сыграл 184 матча подряд в Примере. Это третья лучшая серия в истории турнира

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс всё ближе к историческому рекорду чемпионата Испании.

26-летний футболист принял участие в 184 матчах Примеры подряд, догнав по этому показателю Андони Субисаррету.

У них третья по длительности серия в истории турнира. Второе место занимает Луис Арконада (188), а первое - Хуан Ларраньяга (202). Оба в своё время выступали за "Реал Сосьедад".

Иньяки Уильямс выходит во всех матчах испанского первенства, начиная с апреля 2016 года.

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