Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги

Фото: инстаграм Уильямса/Автор неизвестен

Форвард "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс вышел в стартовом составе на матч против "Алавеса" в рамках восьмого тура Ла Лиги.

Этот матч стал 203-м подряд за "львов" в Примере для испанского 27-летнего форварда.

Таким образом, Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги по этому показателю, побив достижение Хуана Антонио Ларраньягу, который играл за "Реал Сосьедад".

Последний раз, когда Иньяки пропускал матч, был в апреле 2016 года.

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