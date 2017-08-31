Ионов может перейти в "Ростов"

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Ионов может перейти в "Ростов"

Полузащитник московского "Динамо" Алексей Ионов, скорее всего, продолжит карьеру в "Ростове", сообщают российские СМИ.

28-летний футболист уже дал согласие на переход в донской клуб. При этом хавбеку придётся пойти на значительное понижение зарплаты.

В стартовавшем сезоне Ионов сыграл за "Динамо" пять матчей, результативными действиями не отличался.

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