Ионов назвал преимущества сборной России перед Бельгией

Полузащитник "Ростова" и сборной России Алексей Ионов высказался в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Все мысли о матче с Бельгией. Наши преимущества перед бельгийцами - дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем в Питере при полном стадионе. Уверен, что будет хорошая атмосфера, и болельщики будут гнать нас вперёд", - сказал Ионов.

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится в субботу, 16 ноября, в 20:00 по московскому времени.

30-летний Ионов сыграл за национальную сборную 24 поединка и забил 3 гола.

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