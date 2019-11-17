Ионов назвал сильные стороны сборной Бельгии
Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал разгромное поражение в матче Евро-2020 против Бельгии (1:4). Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Тяжелая игра. Хороший соперник. Задали хороший темп, но проиграли. Что тут еще скажешь…
Принимали решения они быстрее. Значит - скорость мышления. Бельгия сейчас лучшая команда мира. Но мы готовились к ней. Ничего, сделаем выводы. В целом игра хорошая была", - сказал Ионов.
После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команды сыграет с Сан-Марино.
Напомним, что в последний раз Россия проигрывала 21 марта 2019 года в первой игре против Бельгии (1:3).
Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
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|13