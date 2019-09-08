Ионов перед матчем с Казахстаном испытывает проблемы с икроножной мышцей

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Ионов перед матчем с Казахстаном испытывает проблемы с икроножной мышцей

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов испытывает проблемы с икроножной мышцей перед матчем отборочного турнира на Евро-2020 с Казахстаном (0:4). Об этом рассказал главный тренер команды.

Матч состоится на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45 (мск).

"Ионов меньше тренировался, потому что у него икроножная мышца побаливает", - цитирует Черчесова ТАСС.

Россия занимает 2 место в группе l, набрав 12 очков.

А еще: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе| http://soccernews.ru
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