Ионов получил предложения от европейских клубов

Вингер "Ростова" Алексей Ионов летом, скорее всего, покинет донской клуб.

"Большая вероятность, что Алексей покинет "Ростов". У нас есть предложения из Европы", - сказал агент футболиста Милко Бански.

30-летний Ионов выступает за "Ростов" с 2017 года, сыграл 51 матч, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Контракт полузащитника с "жёлто-синими" рассчитан до 2020 года. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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