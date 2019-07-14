Ионов признан лучшим игроком матча "Ростов" - "Оренбург"
Хавбек "Ростова" Алексей Ионов стал лучшим игроком матча с "Оренбургом".
Отметим, что Ионов записал на свой счет забитый мяч. Поединок завершился победой ростовчан со счетом (2:1).
Ионов перебрался в "Ростов" в 2017 году. За это время он провел в РПЛ 47 игр и отметился 12 голами.
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