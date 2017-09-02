Ионов рассказал о причинах своего перехода в "Ростов"

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Ионов рассказал о причинах своего перехода в "Ростов"

Новичок "Ростова" Алексей Ионов рассказал, почему он решил перейти из московского "Динамо" в донской клуб.

"Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. У меня были непонятки с будущим, всё затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день. Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу "Ростова" и тренера" - цитирует 28-летнего футболиста официальный сайт "жёлто-синих".

Напомним, что Ионов перешёл в "Ростов" на правах свободного агента и заключил с клубом контракт по схеме "3+1". | http://soccernews.ru

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