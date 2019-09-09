Ионов рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказа, чего ждет от сегодняшнего матча с командой Казахстана в отборе на Евро-2020. Об этом сообщают "Известия".

"Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе. Смотрим только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи", - сказал игрок.



Матч Россия - Казахстан пройдет сегодня, 9 сентября на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45. Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

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