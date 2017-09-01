Ионов стал игроком "Ростова"

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Ионов стал игроком "Ростова"
Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист расторг контракт с "бело-голубыми" и достался ростовчанам бесплатно. Соглашение между хавбеком и "Росовом" подписано по схеме "3+1".

28-летний Ионов выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 96 матчей и забил 22 гола. Сдавался в аренду ЦСКА. Ранее играл за "Зенит", "Кубань" и "Анжи". За сборную России сыграл 11 матчей. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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