Ионов высказался о форме сборной Украины

Фото: инстаграм Ионова/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020 и прокомментировал форму сборной Украины.

"В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры – это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника.

Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе.

Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали", – сказал Ионов.

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