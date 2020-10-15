Ионов высказался о ничейном результате в матче сборной России с Венгрией

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Ионов высказался о ничейном результате в матче сборной России с Венгрией

Хавбек сборной России Алексей Ионов высказался о ничейном результате в матче Лиги наций против Венгрии (0:0).

"Расстроены, что не выиграли. Не получилось взять три очка. Что конкретно не получилось, разберем потом. Второй тайм получился лучше, в первом не хватило агрессии, давления.

В первом моменте, когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Думал, наверное, что мяч уже в сетке. Расстроен, что имел два шанса забить, но не реализовал.

Надо выигрывать каждые следующий матч, двигаться дальше, занимать первое место" - цитирует игрока пресс-служба сборной России.

Россияне продолжают возглавлять группу 3 в Лиге В, опережая венгров на одно очко.

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