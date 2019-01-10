Иордания обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии

Сборная Иордании обыграла сборную Сирии в матче второго тура группового турнира Кубка Азии.

Победные голы забили Муса Аль-Тамари и Тарек Хаттаб.

Иордания - Сирия - 2:0.

Голы: Аль-Тамари, 26, Хаттаб, 43

Иордания с 7 баллами занимает 1 место в группе B и уже обеспечила себе выход в 1/8 финала.

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