Иосифов дебютировал за "Вильярреал"
Фото: твиттер "Вильярреала"
Россиянин Никита Иосифов провел дебютный матч за "Вильярреал".
20-летний полузащитник вышел в стартовом составе на товарищескую игру против "Лиона" (2:2).
Иосифов провел на поле 64 минуты и как отмечается создал несколько опасных моментов.
Напомним, что ранее Иосифов покинул "Локомотив" по окончании контракта и перебрался в испанский клуб.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Гранада
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|Леванте
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|Осасуна
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|14
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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