Иосифов дебютировал за "Вильярреал"

Фото: твиттер "Вильярреала"

Россиянин Никита Иосифов провел дебютный матч за "Вильярреал".

20-летний полузащитник вышел в стартовом составе на товарищескую игру против "Лиона" (2:2).

Иосифов провел на поле 64 минуты и как отмечается создал несколько опасных моментов.

Напомним, что ранее Иосифов покинул "Локомотив" по окончании контракта и перебрался в испанский клуб.

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