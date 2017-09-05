Ирак обыграл ОАЭ, не позволив сопернику побороться за место на ЧМ

В последнем матче группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Мира в Азии сборная Ирака обыграла национальную команду ОАЭ, оставив соперника "за бортом" турнира в России.

Ирак - ОАЭ - 1:0

Гол: Хуссейн, 29 - 1:0.

Напомним, ранее Австралия обыграла Таиланд. | soccernews.ru