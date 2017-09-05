Ирак обыграл ОАЭ, не позволив сопернику побороться за место на ЧМ

Теги иракобъединённые арабские эмираты (оаэ)

Ирак обыграл ОАЭ, не позволив сопернику побороться за место на ЧМВ последнем матче группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Мира в Азии сборная Ирака обыграла национальную команду ОАЭ, оставив соперника "за бортом" турнира в России.

Ирак - ОАЭ - 1:0

Гол: Хуссейн, 29 - 1:0.

Напомним, ранее Австралия обыграла Таиланд. | soccernews.ru

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5 Китай (КНР) 10 12
6 Катар 10 7
Группа B М О
1 Япония 10 20
2 Саудовская Аравия 10 19
3 Австралия 10 19
4 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 10 13
5 Ирак 10 11
6 Таиланд 10 2
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