Ирак обыграл Йемен и догнал Иран по очкам в Кубке Азии
Во втором туре групповой стадии стадии Кубка Азии Ирак одержал победу над Йеменом. Теперь у Ирака и Ирана по 6 очков.
Йемен – Ирак 0:3
Голы: Али, 11 - 0:1, Расан, 19 - 0:2, Аббас, 90 - 0:3
Йемен: Аль-Соуади, Абд-Рабо, Хамсан, Махди, Аль-Хифи (Абдурраб, 46), Аль-Гази (Аль-Хаят, 30), Аль-Матари, Аль-Саси (Дабаан, 83), Аль-Сарори, Мансур, Баруис.
Ирак: Хассан, Аднан, Сулака, Ибрагим, Али, Ясин, Тарик (Кадим, 55), Хади, Расан, Али (Дауд, 88), Али (Аббас, 71).
Предупреждение: Аль-Хаят (52).
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0