Ирак обыграл Йемен и догнал Иран по очкам в Кубке Азии

Во втором туре групповой стадии стадии Кубка Азии Ирак одержал победу над Йеменом. Теперь у Ирака и Ирана по 6 очков.

Йемен – Ирак 0:3

Голы: Али, 11 - 0:1, Расан, 19 - 0:2, Аббас, 90 - 0:3

Йемен: Аль-Соуади, Абд-Рабо, Хамсан, Махди, Аль-Хифи (Абдурраб, 46), Аль-Гази (Аль-Хаят, 30), Аль-Матари, Аль-Саси (Дабаан, 83), Аль-Сарори, Мансур, Баруис.

Ирак: Хассан, Аднан, Сулака, Ибрагим, Али, Ясин, Тарик (Кадим, 55), Хади, Расан, Али (Дауд, 88), Али (Аббас, 71).

Предупреждение: Аль-Хаят (52).

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