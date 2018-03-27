Иран благодаря голу Азмуна обыграл Алжир и другие результаты товарищеских матчей

Сегодня в товарищеских матчах Азербайджан сыграл вничью с Македонией, Ирак - с Сирией, Иран одержал победу над Алжиром, а Косово - над Буркина-Фасо.

Азербайджан - Македония - 1:1

Голы: Ричард, 6 - 1:0 (пенальти), Трайковски, 6 - 1:1.

Ирак - Сирия - 1:1

Голы: Али, 57 - 1:0, Аль Хатиб, 76 - 1:1.

Иран - Алжир - 2:1

Голы: Азмун, 11 - 1:0, Тареми, 19 - 2:0, Чафай, 56 - 2:1.

Косово - Буркина-Фасо - 2:0

Голы: Мурики, 74 - 1:0, ?, 90 - 2:0.

Напомним, ранее сборная России уступила французам. | soccernews.ru