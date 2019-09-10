Иран обыграл Гонконг в отборе на ЧМ-2022 с помощью гола Азмуна

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана на выезде переиграла команду Гонконга со счетом 2:0.

Победу иранцам принесли голы форварда "Зенита" Сердара Азмуна и Карима Ансарифарда.

Иран провел первый матч на второго этапа квалификации ЧМ-2022 и пока занимает второе место в группе С. В третий раунд выйдут победители групп.

Гонконг — Иран — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 23 - 0:1, Ансарифард, 54 - 0:2

Sardar Azmoun



¡El futbolista iraní del Zenit hoy ha marcado un gol de victoria en el partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 contra Hong Kong! pic.twitter.com/mDUjwz59yA — FC Zenit en Español (@es_fczenit) September 10, 2019

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