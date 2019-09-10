Иран обыграл Гонконг в отборе на ЧМ-2022 с помощью гола Азмуна
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана на выезде переиграла команду Гонконга со счетом 2:0.
Победу иранцам принесли голы форварда "Зенита" Сердара Азмуна и Карима Ансарифарда.
Иран провел первый матч на второго этапа квалификации ЧМ-2022 и пока занимает второе место в группе С. В третий раунд выйдут победители групп.
Гонконг — Иран — 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 23 - 0:1, Ансарифард, 54 - 0:2
Sardar Azmoun— FC Zenit en Español (@es_fczenit) September 10, 2019
¡El futbolista iraní del Zenit hoy ha marcado un gol de victoria en el partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 contra Hong Kong! pic.twitter.com/mDUjwz59yA
Не пропустите: Представитель "Зенита" вошел в руководство Ассоциации европейских клубов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"
-
Рабьо выиграл суд у ПСЖ
-
Рамос оценил шансы ван Дейка на "Золотой мяч"
-
"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды
-
Экс-игрок "Спартака" рассказал о несостоявшейся отставке Черчесова из сборной России
-
Иран обыграл Гонконг в отборе на ЧМ-2022 с помощью гола Азмуна
-
В СМИ появились данные о зарплате Буффона в "Ювентусе"
-
Рамос высказался об увлечении Бэйла гольфом
-
"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
-
Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
-
Черчесов оценил шансы Мамаева и Кокорина вернуться в сборную России
-
Бабель назвал причину, почему Нидерланды не выиграли чемпионат мира в 2010 году
-
1
"Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала"
-
1
Аршавин раскритиковал игроков "Арсенала" за реакцию при виде Федерера
-
В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А - девять футболистов "Ювентуса"
-
"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет
-
Представитель "Зенита" вошел в руководство Ассоциации европейских клубов
-
Карпин поделился душевным фото с семьей
-
1
Американская футболистка высказалась о скандале с обвинением Роналду в изнасиловании
-
4
Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3