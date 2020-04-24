Иранек не исключает ухода Крала из "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Мартин Иранек высказался о полузащитнике клуба Алексе Крале.

"По моему мнению, Крал прекрасно влился в состав "Спартака", демонстрировал довольно качественную игру. Главный вопрос в том, что будет дальше. Об этом нужно узнать у руководства клуба. Я не исключаю, что Крал может покинуть клуб.

Он универсал. В начале карьеры он был центральным защитником. Потом перешел в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Он может занять любую позицию в центре поля. Это не проблема, универсальность - это его козырь", - заявил Иранек.

21-летний Крал провел за "Спартак" 16 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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