Иранек высоко отозвался о заслугах Федуна в "Спартаке"

Бывший защитник московского "Спартака" Мартин Иранек считает, что владелец клуба Леонид Федун очень много сделал для команды.

Напомним, что чешский футболист выступал за "красно-белых" с 2004 по 2010 год.

"Впечатление о Федуне только самое лучшее: он же содержит команду и построил стадион. Если бы не он, то я не знаю, что происходило бы в "Спартаке". Все должны быть очень рады, что есть такой человек. Всё, что есть у "Спартака" - это его заслуга", - сказал Иранек.

64-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года, однако за 17 лет клубный музей пополнился только двумя трофеями - чемпионством и Суперкубком России-2017.

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