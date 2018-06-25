В ночь на понедельник иранские болельщики мешали спать игрокам сборной Португалии, сообщает Marca.

По сведениям издания, фанаты из Исламской Республики громко шумели возле отеля в Саранске, где живут действующие чемпионы Европы.

Стоит отметить, что поведение иранцев вывело из себя капитана португальцев Криштиану Роналду, который активно жестикулировал, призывая их вести себя тише.

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