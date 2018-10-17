Иранские женщины посетили футбольный матч впервые за 40 лет
В этом году в Иране женщинам после долгих дискуссий разрешили посещать футбольные матчи. Активисты добились своего и женщинам наконец-то удалось посетить матчи любимых команд.
Женщины смогли с трибуны наблюдать игры местных клубов, а во вторник, 16 октября, смогли увидеть воочию матч национальной сборной. В Тегеране Иран принимал Боливию, а женщины поддерживали свою команду не у ТВ, а непосредственно на трибунах. Такого не было 40 лет.
Стоит отметить, что сборная не подвела своих женщин - Иран победил со счетом 2:1.
Напомним, гости из Ирана были одними из самых ярких болельщиков на Чемпионате Мира в России, в чем вы можете убедиться, прочитав наш эксклюзивный материал с места событий. | http://soccernews.ru
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