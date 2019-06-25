Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу

Риза Перестес, известный как иранский двойник капитана "Барселоны" Лионеля Месси, переспал с множеством девушек, пользуясь внешним сходством с игроком.

По сведениям Insolite TV, в связи с этим на Перестеса подали в суд как минимум 23 обманутые женщины. Напомним, что Перестес стал знаменитостью в 2017 году. Тогда иранское информационное агентство Mehr News Agency провело ему фото-сессию в футболке сборной Аргентины.

Перестес ранее заявлял, что не прибегал к пластическим операциям, он просто копирует стиль аргентинской звезды. Однако сходство между ними поразительное и у двойника на улице не раз просили дать автограф, спутав его с Месси.

Напомним, что вчера, 24 июня, Месси праздновал свое 32-летие.

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