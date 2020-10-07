Иранский футболист дисквалифицирован на полгода за показанный азиатский разрез глаз при праздновании гола

Форвард иранского "Персеполиса" Исса Алекасир получил дисквалификацию на полгода.

Как сообщает Tehran Times, футболист во время матча 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Пахтакором" (2:0) при праздновании гола показал в камеру азиатский разрез глаз.

Дисциплинарный комитет посчитал это дискриминацией по расовому признаку, за что дисквалифицировал игрока на полгода.

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