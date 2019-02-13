Иранский телеканал подверг цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедпсж

Иранский телеканал подверг цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед"

Иранское телевидение подвергло критике эмблему "Манчестер Юнайтед" после матча английского клуба с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Об этом сообщает ITASportPress.

По данным источника, руководство телеканала не одобрило то, что в эмблеме "МЮ" нарисовал дьявол. Поэтому вместо привычной эмблемы "Манчестер Юнайтед" канал использовал её образец из середины прошлого века.

Ответный матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже 6 марта.

А еще: Звезда ПСЖ может пропустить ответный матч с "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов