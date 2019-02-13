Иранский телеканал подверг цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед"

Иранское телевидение подвергло критике эмблему "Манчестер Юнайтед" после матча английского клуба с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Об этом сообщает ITASportPress.



По данным источника, руководство телеканала не одобрило то, что в эмблеме "МЮ" нарисовал дьявол. Поэтому вместо привычной эмблемы "Манчестер Юнайтед" канал использовал её образец из середины прошлого века.

Manchester United o Red Devils, ma in Iran c’è la censura e il logo perde il Diavolo... - https://t.co/hhZ9IqIVPS pic.twitter.com/Nd5h8VSLgy — ITASportPress (@ItaSportPress) 13 февраля 2019 г.

Ответный матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже 6 марта.

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