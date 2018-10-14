Ирину Шейк вызвали в суд по делу Роналду об изнасиловании

Адвокат Кэтрин Майорги заявила, что Ирина Шейк и другие бывшие девушки Криштиану Роналду были вызваны в суд.

"Бывшие девушки хорошо знают, как он ведет себя в отношениях. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может оказаться жизненно важным для нашего дела" - заявила адвокат американки.

Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году.

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