Ирис Миттенар - мисс Вселенная и подруга Хатема Бен Арфы

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Ирис Миттенар - мисс Вселенная и подруга Хатема Бен АрфыНедавно прессе стало известно о связях между полузащитником ПСЖ Хатемом Бен Арфа и мисс Вселенная 2016-го года Ирис Миттенар. СМИ стало известно, что пара познакомилась в одном из ночных клубов Парижа. При этом источник, близкий к девушке, сообщил, что стройная красотка сразу же обратила внимание на своего будущего бойфренда. Мы же, наоборот, уделим внимание самой Ирис. 

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