Ирис Миттенар - мисс Вселенная и подруга Хатема Бен Арфы

Недавно прессе стало известно о связях между полузащитником ПСЖ Хатемом Бен Арфа и мисс Вселенная 2016-го года Ирис Миттенар. СМИ стало известно, что пара познакомилась в одном из ночных клубов Парижа. При этом источник, близкий к девушке, сообщил, что стройная красотка сразу же обратила внимание на своего будущего бойфренда. Мы же, наоборот, уделим внимание самой Ирис.

Не пропустите:

Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини

Ольга Коробицына - самая горячая девушка 2017-го года

Джена Фрумс - самая горячая девушка декабря

Елена Гомес - супруга Хави Гарсии

Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси Лингарда | soccernews.ru