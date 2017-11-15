Ирландия – Дания – 1:5 (обзор)

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Ирландия – Дания – 1:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Ирландии и Дании (1:5).

Видео: Ирландия – Дания.

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