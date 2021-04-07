Ирландия не готова принять даже минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020
Фото: Твиттер @EURO2020
Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не может гарантировать даже минимальную заполняемость стадионов для зрителей на Евро-2020, сообщает журналист Роб Харрис.
По данным источника, об этом FAI уведомили УЕФА 7 апреля. Организация настаивает, чтобы доступ на арены был разрешен для, как минимум, 25% болельщиков.
Напомним, Ирландия примет в Дублине три матча группового турнира и один из матчей 1/8 финала.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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|Команда
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|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18