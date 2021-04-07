Ирландия не готова принять даже минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020

Фото: Твиттер @EURO2020

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не может гарантировать даже минимальную заполняемость стадионов для зрителей на Евро-2020, сообщает журналист Роб Харрис.

По данным источника, об этом FAI уведомили УЕФА 7 апреля. Организация настаивает, чтобы доступ на арены был разрешен для, как минимум, 25% болельщиков.

Напомним, Ирландия примет в Дублине три матча группового турнира и один из матчей 1/8 финала.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.